Serie D, playout annullati: la Cittanovese “vede” la salvezza

L’importante novità di giornata, con l’annullamento dei playout in Serie D e la riduzione a due come numero di squadre retrocesse per girone, cambia drasticamente la situazione nella corsa salvezza, con moltissimi club che possono guardare con più serenità al rush finale del torneo.

Attualmente le ultime due posizioni sono occupate dal Roccella, fanalino di coda con 16 punti, 5 gare da giocare e -14 dal terzultimo posto, e dal Marina di Ragusa, 24 punti, 6 partite a propria disposizione e 6 lunghezze di ritardo da Rende e Sant’Agata. Se per il Roccella ormai il matematico ritorno in Eccellenza dopo sette anni è dietro l’angolo, il club ragusano potrebbe ancora recuperare il margine da chi lo precede.

Chi può concretamente iniziare a guardare alle proprie spalle con ottimismo è la Cittanovese, a +9 sul Marina di Ragusa, un margine consistente ma che ancora non mette al sicuro Viola e compagni, costretti agli ultimi sforzi per tagliare il traguardo in tutta sicurezza. Si staglia all’orizzonte la salvezza per il Castrovillari, che grazie al colpo in casa della Gelbison vanta adesso ben 13 punti di margine sulla penultima. Chi rischia di più, tra le calabresi, al momento è il Rende che occupando il terzultimo posto insieme al Sant’Agata è nel mirino dei ragusani.

La Calabria può dunque tirare un sospiro di sollievo: il rischio di un’ecatombe con tre-quattro retrocessioni, è ormai scongiurato.