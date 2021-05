Reggina, le pagelle della stagione: Liotti, il bomber che non ti aspetti

Per lui 30 presenze e 5 reti in campionato

A stagione regolare conclusa, è il tempo opportuno per giudizi e analisi sul rendimento dei calciatori della Reggina in questo torneo di B.

Daniele Liotti – È il bomber inatteso della prima parte di stagione della Reggina. Nei momenti più difficili e quando l’attacco stenta a finalizzare, sopperisce con le sue incursioni da esterno offensivo. Con il cambio di modulo gioca con meno continuità, ma da professionista risponde sempre presente quando viene chiamato in causa. Per lui 30 presenze e 5 reti in campionato. In crescita anche sotto il profilo difensivo, l’esterno è tra i calciatori che ha soddisfatto maggiormente. Voto 6,5

Vin.ie.