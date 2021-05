Mercato Reggina: le ultime su Nicolas, nell’agenda amaranto anche un altro portiere…

Lavori in corso. La Reggina punta alla conferma di Nicolas come guardiano dei pali amaranto, le trattative per il rinnovo del portiere sudamericano sono ricominciate.

A far luce sulle ultime novità, l’edizione odierna di Gazzetta del Sud.

“Taibi ha incontrato l’entourage di Nicolas de Andrade (33)- si legge-per riprendere le trattative riguardanti il rinnovo dell’estremo difensore brasiliano, assoluto protagonista sin dal suo arrivo in amaranto, datato 14 gennaio. L’ex Udinese e Verona piace ad alcuni club di Lega Pro, ma il club dello Stretto nutre fiducia sulle possibilità di arrivare ad una fumata bianca che sarebbe importantissima, in quanto consentirebbe di andare a sbarrare, oltretutto con largo anticipo, la casella relativa ad un ruolo tra i più delicati. Le parti si sono ripromesse di mettere tutto nero su bianco, sia in merito all’offerta (su base biennale) che in merito alla richiesta”.

Oltre che su Nicolas, il club dello Stretto punta su un giovane, nel ruolo di secondo. “Attenzione- prosegue Gazzetta-perché la Reggina non si fermerà a Nicolas. Nei piani del club, infatti, c’è la volontà di portare in amaranto anche un portiere giovane, che occupi il ruolo di secondo e possa crescere all’ombra del più esperto collega. Di sicuro, non sarà Alessandro Plizzari (21), il quale dopo aver fatto ritorno al Milan verrà girato dai rossoneri a qualche altra squadra, e contrariamente a quanto si pensava in prima battuta, neanche Alessandro Farroni (23), con quest’ultimo destinato ad un’altra stagione in prestito in Lega Pro”.