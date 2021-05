La prossima serie B: ecco gli accoppiamenti dei playoff nazionali di C

Entra nel vivo la corsa per l’ultimo posto promozione in serie B. Sono stati estratti oggi gli accoppiamenti del primo turno nazionale dei playoff di serie C che prenderanno il via domenica 23 maggio. Le cinque squadre che passeranno il turno si uniranno ad Alessandria, Padova e Catanzaro (seconde classificate nei loro rispettivi gironi) per disputare i quarti di finale, sempre con gara di andata e ritorno

Queste le gare e gli orari dei match di andata:

Serie C primo turno play off Nazionale

Domenica 23 Maggio 2021

Feralpisalò – Bari Ore 17.30

Matelica – Renate ore 17.30

Palermo – Avellino ore 17.30

Albinoleffe – Modena ore 17.30

Pro Vercelli – Südtirol ore 15.30