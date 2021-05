Gli assalti finali dei salentini non sono serviti a modificare l’1-1 finale (attimi di paura per Tachtsidis, rimasto privo di sensi dopo uno scontro di gioco, ma per fortuna il calciatore si è ripreso in tempi brevissimi, tornando addirittura a giocare). I ragazzi di Zanetti esultano, e tra poco sapranno chi, tra Monza e Cittadella, gli contenderà la strada verso la gloria.

Altro episodio cruciale, a 10′ dalla fine. Maggio ha provato a farsi perdonare il fallo che aveva portato al rigore per gli ospiti, conquistando a sua volta un penalty, con un tiro deviato di braccio da Maleh. Sul dischetto si è presentato capitan Mancosu, ma la conclusione del capitano è terminata altissima.

Il punteggio, si è sbloccato al tramonto della prima frazione. Decisivo l’intervento del Var, che ha richiamato Irrati su un fallo di Maggio in piena area leccese. Dal dischetto, Aramu ha trasformato alla perfezione. I padroni di casa hanno riaperto i giochi a metà ripresa con Pettinari, lesto nello sfruttare l’assist di Lucioni e nel depositare la sfera nella porta rimasta vuota, dopo la parata di Maenpaa su Dermaku.

Il Lecce farà ancora la serie B, mentre il Venezia è la prima squadra a qualificarsi per la finale playoff. I lagunari, forti dell’1-0 dell’andata, passano il turno dopo il pareggio maturato 1-1 al via del Mare.

Playoff di B: Venezia in finale, psicodramma Lecce

