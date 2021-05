Mercato Reggina: Menez e l’amaranto, il futuro appare lontano…

Quotazioni decisamente in ribasso, per quanto riguarda la permanenza in riva allo Stretto del fantasista ex Roma e Milan.

La Reggina e Jeremy Menez, le strade potrebbero separarsi dopo una sola stagione.

La Gazzetta del Sud, nell’edizione odierna, ipotizza l’addio durante questa sessione di mercato.

“E’ stato senza dubbio uno dei colpi più importanti nella storia della serie B. L’arrivo di Jeremy Menez (34) a Reggio Calabria- si legge-ha infiammato lo scorso calciomercato, al pari di quelli che hanno portato Boateng e Balotelli al Monza. Il campo tuttavia, non ha confermato gli entusiasmi iniziali. Più partite saltate che giocate, soltanto tre le reti all’attivo: numeri che parlano chiaro, anche se, ad onor di verità, va detto che, sul rendimento largamente insufficiente dell’ex Roma e Milan, pesano anche i due infortuni muscolari subiti tra novembre e dicembre. Il talento cristallino non basta, in campionati logoranti come quello di B la continuità viene prima di ogni altra cosa. Gli scenari di mercato cambiano in fretta, e spesso possono stravolgere completamente epiloghi che sembravano già scritti. Ma questo momento, il futuro del fantasista transalpino (ultima presenza da titolare risalente allo scorso 15 febbraio, in occasione del derby di Cosenza), appare lontano da Reggio Calabria, a dispetto di un contratto in scadenza tra due anni”.