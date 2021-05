Eccellenza, Giudice Sportivo: cinque calciatori fermati per un turno

Lo Scalea perde tre pedine in vista della sfida contro la Vigor; sto anche per Greco del Soriano e Guerrisi della Palmese

Il Giudice Sportivo si è espresso in riferimento alle gare della sesta giornata del campionato di Eccellenza. Stangata per lo Scalea, che oltre a perdere per un turno tre calciatori, tra i quali il bomber Angotti, si è visto infliggere un’ammenda per “per lancio di una bottiglietta di plastica semivuota all’interno del recinto di gioco, a fine gara, dal settore dove era posizionata la dirigenza della società”. Sanzione economica e inibizione per un proprio dirigente, oltre alla squalifica di un calciatore, per il Soriano.

Società

Ammenda di € 150 – Scalea

Ammenda di € 100 – Soriano

Dirigenti

Inibizione fino al 9 giugno 2021 – Michele Morabito (Soriano)

Calciatori

1 giornata – Guerrisi (Palmese), Angotti, Bertini, Martins (Scalea), Greco (Soriano)