Calciomercato Reggina, l’Agente di Kolaj a Rnp: “Interessa agli amaranto”

Dopo le indiscrezioni di mercato su un possibile interessamento da parte della Reggina per il giovane Aristidi Kolaj, adesso arriva anche la conferma da parte di Paolo Paloni, procuratore del giocatore di proprietà del Sassuolo.

“Tra le tante squadre che hanno mostrato interesse per Kolaj c’è anche la Reggina” – ha dichiarato l’agente Paloni ai microfoni di RNP, confermando l’apprezzamento del Ds amaranto Massimo Taibi nei confronti del suo assistito. Protagonista in Serie C con la maglia dell’Aurora Pro Patria nella stagione 2020/2021, l’attaccante albanese classe 99’ ha da poco concluso il suo primo campionato tra i professionisti, collezionando 32 presenze, 5 reti e 3 assist.

Santo Romeo