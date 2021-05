Serie D girone I: risultati, classifica e prossimo turno

Poker Acr Messina, l’Fc non molla. Sorpresa Castrovillari in casa della Gelbison, pari ed emozioni per il Roccella. Stop per San Luca e Cittanova.

SERIE D GIRONE I, 30^ GIORNATA

Acireale-Paternò 1-1

Acr Messina-Rende 4-1

Biancavilla-San Luca rinviata

Cittanova-Dattilo rinviata

Gelbison-Castrovillari 1-3

Licata-Fc Messina 0-1

Marina di Ragusa-Santa Maria Cilento rinviata

Rotonda-Roccella 3-3

Sant’Agata-Troina 0-0

CLASSIFICA

Acr Messina 64

Fc Messina 60

Gelbison 57

San Luca 49 *

Acireale 47 *

Rotonda 43 *

Dattilo 39 ***

Biancavilla 38 **

Castrovillari 37

Licata 37 *

Paternò 36

Troina 36

Santa Maria Cilento 34 ***

Cittanova 33 *

Sant’Agata 30 *

Rende 30 *

Marina di Ragusa 24 **

Roccella 16 *

PROSSIMO TURNO (domenica 23 maggio)

Castrovillari-Rotonda

Datilo-Biancavilla

Fc Messina-Gelbison

Paternò-Cittanova

Santa Maria Cilento-Sant’Agata

Rende-Licata

Roccella-Acireale

San Luca-Marina di Ragusa

Troina-Acr Messina