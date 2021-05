Serie D girone I, per la Lega Pro sarà lotta tra le due messinesi

Ultime News

Dilettanti

Poker Acr Messina, l’Fc non molla. Sorpresa Castrovillari in casa della Gelbison, pari ed emozioni per il Roccella. Stop per San Luca e Cittanova. SERIE D GIRONE I, 30^ GIORNATA Acireale-Paternò 1-1 Acr Messina-Rende 4-1...