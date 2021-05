Reggina, le statistiche della stagione: undici volte senza subire reti

Decimo posto per Cionek e compagni nella classifica delle migliori difese del torneo di B. Sono 45 i goal subiti dalla difesa amaranto, di cui 22 in casa e 23 in trasferta. Il passaggio alla difesa a 4 e l’arrivo di Nicolas hanno rinvigorito e dato garanzie al reparto difensivo amaranto, come testimoniano le sole 19 reti concesse nel girone di ritorno (4° miglior difesa del campionato).

I numeri:

MEDIA GOAL SUBITI per PARTITA: 1.2

MEDIA INTERCETTAZIONI per partita: 11.7

CLEAN SHEET: 11

RIGORI PARATI: 4 (3 Nicolas, 1 Plizzari)

Santo Romeo