La prossima serie B: Palermo e Bari non mollano

Colpaccio del Palermo, che insieme al Matelica è stata l’unica squadra ad annullare il fattore campo. I rosanero espugnano Castellammare e si qualificano per il prossimo turno. Mercoledì di gioia anche per il Bari, vittorioso nel sentitissimo derby col Foggia. In copertina la Pro Vercelli allenata da Ciccio Modesto, che ha eliminato la Juventus. Il sogno serie B continua anche per l’Albinoleffe: i bergamaschi, che per l’ennesima stagione annoverano tra le proprie fila Simone Giacchetta in qualità di ds, hanno superato sul proprio campo il Grosseto.

PLAYOFF LEGA PRO, 2° TURNO

Juve Stabia-Palermo 0-2: 18′ Valente, 66′ Saraniti.

Cesena-Matelica 2-3: 37′ Magri (M), 50′ Calcagni (M), 69′ Di Gennaro (C), 96′ Ardizzone (C), 98′ Balestrero (M).

Pro Vercelli-Juventus Under 23 1-0: 82′ Costantino.

Feralpi Salò-Virtus Verona 1-1: 19′ Guerra (FS), 56′ Pittarello (VV).

Bari-Foggia 3-1: 25′ Marras (B), 39′ D’Ursi (B), 53′ Di Jenno (F), 56′ D’Ursi (B).

Albinoleffe-Grosseto 2-1: 20′ Polidori (G), 55′ Manconi (A), 74′ Canestrelli (A).