Serie D Girone I, domani la 30^ giornata: il programma e gli arbitri

Turno infrasettimanale per il Girone I di Serie D, in campo domani, mercoledì 19 alle ore 16, con sole dodici squadre su diciotto impegnate, visti i rinvii per ben tre match, come accaduto già domenica scorsa. Tra le reggine, andrà in campo solo il Roccella, di scena a Rotonda; trasferte quasi proibitive per Castrovillari e Rende, rispettivamente contro Gelbisone e ACR Messina. In ottica salvezza, punti pesanti in palio tra Città di Sant’Agata e Troina.

SERIE D GIRONE I – 30^ giornata (19/05/2021 – ore 16)

Acireale-Paternò: Garofalo di Torre del Greco (Minichiello di Ariano Irpino – Nicolò di Milano)

Biancavilla-San Luca rinviata

Cittanovese-Dattilo rinviata

Città di Sant’Agata-Troina: Castellone di Napoli (Aletta di Avellino – Dell’Isola di Sapri)

Gelbison-Castrovillari: Di Renzo di Bolzano (De Luca di Merano – Castellari di Bologna)

Licata-FC Messina: Frosi di Treviglio (Starnini di Viterbo – Mirarco di Treviso)

Marina di Ragusa-Santa Maria del Cilento rinviata

ACR Messina-Rende: Gregoris di Pescara (Pirola di Abbiategrasso – Macchi di Gallarate)

Rotonda-Roccella: Pasculli di Como (Conte di Napoli – Caputo di Benevento)

Classifica

61 ACR Messina

57 FC Messina

57 Gelbison

49 San Luca

46 Acireale*

42 Rotonda*

39 Dattilo**

38 Biancavilla (-1)*

37 Licata*

35 Paternò

35 Troina

34 Castrovillari

34 Santa Maria del Cilento**

33 Cittanovese

30 Rende*

29 Città di Sant’Agata*

24 Marina di Ragusa*

15 Roccella*

*una partita in meno

**due partite in meno