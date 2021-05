Mercato Reggina, nei prossimi giorni tentativo per Rivas

Sul classe '98 gli occhi di parecchi club di A e di B, ma gli amaranto non hanno completamente perso le speranze.

Rigoberto Rivas a Reggio per il terzo anno di fila? Difficile, molto difficile, ma al momento non impossibile.

Il fantasista di proprietà dell’Inter, spesso decisivo in questo girone di ritorno, è nell’agenda degli amaranto anche per la stagione 2021/2022.

“Previsto un summit con l’Inter- si legge sull’edizione odierna di Gazzetta del Sud-riguardante Rigoberto Rivas (22). A livello formale, sul fantasista honduregno c’è sia il diritto di riscatto per gli amaranto, che il controriscatto per i meneghini. A livello sostanziale invece, si proverà a capire se c’è qualche chance di ottenere il terzo prestito consecutivo, anche se la strada sembra enormemente in salita”.