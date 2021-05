Eccellenza, ultimi 90′: le possibili combinazioni per la classifica finale

Domenica 23 si chiuderà la regular season del campionato di Eccellenza con gli ultimi 90′ che delineeranno la griglia playoff. Tutte le squadre sono ancora in corsa per migliorare il loro attuale piazzamento, in particolare le prime tre, racchiuse in un punto, si giocano il primo posto che in vista degli spareggi vale come una vera e propria pole position. Vediamo quali sono dunque le combinazioni di risultati che porterebbero al miglior piazzamento di ciascuna formazione.

Sambiase (12 punti) – Attualmente prima per maggior numero di gol segnati rispetto al Sersale (pari lo scontro diretto e la differenza reti generale, +4), la formazione lametina sarà ospite della Reggiomediterranea. La compagine di mister Fanello si confermerà prima se: vince, il Sersale non vince oppure vince con margine di gol uguale o inferiore, segnando al massimo un gol in più; pareggia e il Sersale perde o pareggia segnando al massimo un gol in più e la Vigor non vince; perde e altrettanto fanno il Sersale, con uguale o maggior scarto nel punteggio, e la Vigor.

Sersale (12 punti) – Pari nello scontro diretto e nella differenza reti generale, il Sersale soccombe al momento per il minor numero di gol segnati (8 a 10). La squadra di mister Saladino, impegnata a Palmi, chiuderà al primo posto se: vince, il Sambiase non vince oppure vince ma con scarto di gol inferiore o segnando almeno due reti in meno con identico scarto; pareggia e il Sambiase perde o pareggia, segnando almeno due reti in meno, e la Vigor non vince; perde, il Sambiase perde con scarto di gol superiore oppure uguale ma segnando almeno due reti in meno e la Vigor non vince (in caso di arrivo a tre a quota 12, Sersale primo per classifica avulsa).

Vigor Lamezia (11 punti) – Attardata di un punto rispetto alla coppia al comando, la squadra di Vargas, di scena a Scalea, per arrivare prima può solo vincere e sperare che Sambiase e Sersale non facciano altrettanto.

Scalea (8 punti) – Pari merito con la Reggiomediterranea, ma in vantaggio grazie allo scontro diretto vinto, la formazione di mister Gregorace può ancora puntare al terzo posto, raggiungibile battendo e agganciando la Vigor Lamezia. In caso di arrivo a tre a quota 11, il terzo posto sarebbe comunque suo per la classifica avulsa. Arriva quarto se: pareggia e la Reggiomediterranea non vince (anche in caso di arrivo a tre a quota 9 con la vittoria del Locri, la classifica avulsa premierebbe i nerostellati); perde e altrettanto fa la Reggiomediterranea e il Locri non vince.

Reggiomediterranea (8 punti) – A causa dello scontro diretto tra Scalea e Vigor, la squadra di mister Misiti, che ospiterà il Sambiase, non può puntare al terzo posto ma può prendersi il quarto se: vince e lo Scalea non vince; pareggia, lo Scalea perde e il Locri vince con al massimo uno scarto di tre gol.

Locri (6 punti) – Si giocherà il tutto per tutto la squadra di Mancini contro il Soriano, provando a prendersi il quarto posto, ancora alla portata. Locri quarto se: vince, lo Scalea perde e la Reggiomediterranea perde; in caso di pari della Reggiomed, il Locri dovrà vincere con almeno quattro gol di scarto.

Palmese (4 punti) – Può provare a migliorare la propria posizione la squadra di mister Germano, la quale potrebbe superare solo il Locri. Neroverdi al sesto posto se vincono contro il Sersale e il Locri perde, oppure, in caso di pareggio degli amaranto, se vince con almeno tre gol di scarto.

Soriano (3 punti) – La vittoria sullo Scalea ha risollevato l’umore del Soriano che in casa del Locri si gioca l’opportunità di operare addirittura un doppio sorpasso. I vibonesi potrebbero infatti arrivare sesti battendo gli amaranto e agganciandoli in classifica, avendo a quel punto lo scontro diretto a favore, con la contemporanea mancata vittoria della Palmese.