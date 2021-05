Calcio e fair play, la ReggioMed ringrazia la Vigor Lamezia

Attraverso una nota pubblicata sulla propria pagina ufficiale facebook, il club reggino ha sottolineato il comportamento dei biancoverdi in occasione della sfida del D'Ippolito.

Una grande accoglienza, una domenica all’insegna dei valori e del fair play. La ReggioMediterranea, attraverso la propria pagina ufficiale facebook, ha voluto ringraziare pubblicamente la Vigor Lamezia, per l’ospitalità ricevuta al D’Ippolito in occasione del big match di Eccellenza calabrese.

Di seguito, la nota del club di Croce Valanidi.

Il Presidente Bruno Leo e l’A.S.D. Reggiomediterranea 1986 in tutte le sue componenti, tiene sentitamente ringraziare la VIGOR LAMEZIA per il trattamento ricevuto, sottolineando come i modi del Club Lamentino abbiano creato un atmosfera familiare. QUESTO È IL CALCIO CHE CI PIACE.