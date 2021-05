Reggiomediterranea, Misiti a RNP: “Buona prova della squadra, è un punto importante”

Punto prezioso per la Reggiomediterranea al “D’Ippolito” di Lamezia, dove gli amaranto hanno imposto lo 0-0 alla Vigor, tornando a far punti e rimanendo in piena corsa per il quarto posto, quando resta da giocare solo l’ultimo incontro, domenica al “Longhi-Bovetto” contro il Sambiase.

Ai microfoni di RNP, il tecnico amaranto Giuseppe Misiti ha commentato con soddisfazione il risultato positivo ottenuto dai suoi: “I ragazzi hanno fatto molto bene contro una delle pretendenti al salto di categoria, una Vigor forte e di qualità. Hanno un po’ inciso le assenze di calciatori con un pizzico di esperienza in più, come Padin e Cordova; ho una squadra molto giovane che sotto questo aspetto ne ha risentito, pur facendo bene. Stefanazzi si è ben comportato in queste partite, anche a Lamezia si è sacrificato molto per aiutare i compagni; nell’intervallo ho dovuto sostituirlo a causa di un fastidio muscolare che lo aveva già condizionato in settimana. Giocare su un campo di erba naturale, per chi è abituato a quella sintetica, non è semplice, pesa molto sulle gambe questa differenza.”

Vigor più volte pericolosa, soprattutto nel forcing finale, ma anche la Reggiomed ha sfiorato il gol, che continua però a mancare. “Loro hanno creato alcune palle-gol, – ha affermato mister Misiti – ma non tantissime, siamo stati bravi a contenerli. Noi stessi abbiamo avuto delle situazioni che avremmo potuto sfruttare meglio, ad esempio la ripartenza di Stefanazzi nel primo tempo e quella di Saba nella ripresa; aggiungerei anche l’occasione per Lancioni, che non è riuscito a mettere forza nel tiro, consentendo l’intervento del portiere. Il punto raccolto è molto importante, abbiamo interrotto il trend negativo dopo due sconfitte di fila; il gol continua a mancare, è vero, dobbiamo solo riuscire ad essere cinici al punto giusto e più cattivi sotto porta.”

Domenica si chiuderà la regular season con la sfida casalinga contro il Sambiase, in piena corsa per il primo posto; gli amaranto corrono invece per la quarta piazza, che consentirebbe loro di giocare i quarti di finale tra le mura amiche. Al riguardo, questo è il pensiero del tecnico della Reggiomediterranea: “Contro il Sambiase faremo la nostra partita, giocheremo pensando solo alla vittoria come sempre; noi dovremo dare il meglio, alla fine vedremo come sarà andata e prenderemo quel che viene. Gli infortunati? In settimana valuteremo con lo staff la situazione, spero di recuperare qualcuno dei ragazzi già per domenica.”