Reggina, le pagelle della stagione: Cionek “esce” alla distanza

A stagione regolare conclusa, è il tempo opportuno per giudizi e analisi sul rendimento dei calciatori della Reggina in questo torneo di B.

Thiago Cionek – Arrivato come rinforzo “top” per la retroguardia amaranto, il centrale ex Palermo e Spal fatica ad affermarsi, almeno inizialmente. Lo stato di forma non ottimale e lo schieramento a “tre” sulla linea difensiva non lo aiutano. Il tempo, però, gioca dalla sua parte: il centrale 35enne carbura lento come un diesel, cresce gara dopo gara, e in alcuni match non lascia passare nemmeno l’aria dalle sue parti. Marcatore arcigno e calciatore di carattere, trova la gioia del gol nel rush finale, chiudendo la stagione con 29 gettoni e 1 rete in amaranto. Voto 6,5

vin.ie.