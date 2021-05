Reggina, i numeri deludenti della stagione di Menez

Fin dal suo arrivo a Reggio Calabria, le aspettative erano decisamente alte nei confronti di Jeremy Menez. L’avvio promettente con i 2 goal realizzati contro Salernitana e Pescara, poi la squalifica con la Spal, gli infortuni e il lento declino. Il rendimento di Houdini alla sua prima stagione in maglia amaranto è stato alquanto altalenante e discontinuo, come testimoniano i soli 1.020′ minuti giocati nell’arco del campionato: solamente 11 le presenze da titolare, mentre per il resto tanti spezzoni di gara e diverse panchine, per un totale di 18 presenze in cui il francese è riuscito a collezionare 3 assist e 3 reti.

SCHEDA GIOCATORE: MENEZ

PRESENZE: 18 (11 da TITOLARE)

GOAL: 3

ASSIST: 3

MEDIA TIRI IN PORTA per PARTITA: 1.0

GOAL per PARTITA: 0.2

AMMONIZIONI: 6

ESPULSIONI: 1

Santo Romeo