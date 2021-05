Reggina, focus attaccanti: applausi per Denis, Montalto è il bomber 

La Reggina ha concluso il girone d’andata al 16esimo posto nella speciale classifica dei migliori attacchi, con uno score di soli 17 goal in 19 partite. Nella prima parte di stagione, la mancanza di un bomber di categoria e la scarsa produzione offensiva hanno influito pesantemente sul rendimento della Reggina, chiamata a correre ai ripari nel mercato di gennaio. Da questo punto di vista, l’acquisto di Adriano Montalto (capocannoniere amaranto insieme a Folorunsho) ha risollevato e rafforzato l’attacco amaranto in termini di grinta, peso e soprattutto finalizzazione, mettendo a segno 6 reti e un assist in 16 parite giocate. Anche se quasi sempre da subentrato, l’intramontabile German Denis in questa stagione ha ancora una volta sorpreso tutti, mettendo al servizio della squadra la sua esperienza e la sua incomparabile leadership: sono 4 le reti messe al segno in questo campionato dal Tanque, che vestirà la maglia amaranto anche nella prossima stagione. Deludente invece l’apporto in zona goal per Okwonkwo, incapace di trovare la via della rete nelle 12 apparizioni in maglia amaranto. Relativamente al rendimento complessivo dell’intera stagione, la Reggina chiude il campionato con 42 goal realizzati e una media di 1.1 reti per partita.

SCHEDA GIOCATORE: MONTALTO

PRESENZE: 16 (12 da TITOLARE)

GOAL: 6

ASSIST: 1

MEDIA TIRI IN PORTA per PARTITA: 1.6

GOAL per PARTITA: 0.5

AMMONIZIONI: 5

SCHEDA GIOCATORE: DENIS

PRESENZE: 30 (9 da TITOLARE)

GOAL: 4

ASSIST: 1

MEDIA GOAL PER PARTITA: 0.1

MEDIA TIRI IN PORTA per PARTITA: 1.3

Santo Romeo