Italia Under 21, i convocati per lo stage pre-Europeo: riecco Plizzari e Delprato

Sono ventuno i convocati del Ct Nicolato, per lo stage di preparazione agli Europei Under 21, in programma dal 19 al 22 maggio.

Nell’elenco anche Alessandro Plizzari ed Enrico Delprato, i quali hanno militato in prestito nella Reggina per quanto concerne il campionato da poco conclusosi. Ricordiamo che gli azzurrini si sono qualificati per i quarti di finale, e sfideranno il 31 maggio il Portogallo.

Di seguito, l’elenco dei convocati.

Portieri: Carnesecchi Marco (Cremonese), Cerofolini Michele (Reggiana), Plizzari Alessandro (Reggina), Russo Alessandro (Virtus Entella);

Difensori: Bellanova Raoul (Delfino Pescara), Beruatto Pietro (Vicenza), Casale Nicolò (Empoli), Delprato Enrico (Reggina), Okoli Caleb (Spal), Ranieri Luca (Spal), Sala Marco (Spal), Valeri Emanuele (Cremonese), Vogliacco Alessandro (Pordenone), Zortea Nardir (Cremonese);

Centrocampisti: Esposito Salvatore (Spal), Da Riva Jacopo (Vicenza), Ricci Samuele (Empoli), Viviani Mattia (Chievo Verona);

Attaccanti: Colombo Lorenzo (Cremonese), Gaetano Gianluca (Cremonese), Olivieri Marco (Empoli).