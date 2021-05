Eccellenza, giornata di rigori parati: Zampaglione e Zoccali in copertina

Il sesto e penultimo turno del mini campionato di Eccellenza si è contraddistinto per gli errori dal dischetto, ben tre su altrettanti rigori calciati. In tutti i casi, il duello è stato vinto dagli estremi difensori, capaci di ipnotizzare i cecchini avversari. A prendersi la scena, e non per la prima volta, sono stati due giovanissimi numeri uno: Domenico Zampaglione del Locri e Andrea Zoccali della Palmese. Paolo Parrottino del Sersale ha invece ipnotizzato la punta amaranto Gueye.

Accomunati dall’anno di nascita, il 2002, e separati anagraficamente da poco più di un mese (l’estremo amaranto è nato l’11 giugno, il portiere neroverde il 14 luglio), Zampaglione e Zoccali rappresentano al meglio la nuova generazione tra i pali, con la concreta possibilità per entrambi di poter puntare a categorie ben più prestigiose.

Domenico Zampaglione, omonimo del proprio capitano, ha già assaporato il calcio professionistico: passato dalla Villese alla Vibonese, fece il suo debutto in Serie C con la maglia rossoblù nel gennaio del 2019, subentrando nell’intervallo della sfida con il Matera. Domenica, nel match di Sersale, ha neutralizzato il rigore calciato da Leta al 22′ della ripresa, impedendo ai padroni di casa di tornare sul doppio vantaggio, consentendo al Locri di rimanere in gara e poter agguantare il pari.

Andrea Zoccali, cresciuto nel vivaio della Palmese, conta invece una presenza nel campionato di Serie D, sempre in maglia neroverde: a dicembre 2019, nell’insidiosa trasferta di Giugliano, venne chiamato a difendere i pali della squadra allora allenata da mister Iannì, in un match che si chiuse sul punteggio di 1-1 anche grazie alle qualità mostrate dal ragazzo. Un giovane talento che sta maturando giorno per giorno, crescendo sotto l’ala protettrice di un veterano come Carmine Caputo, dimostrando in questo mini torneo il suo grande potenziale. A Lamezia contro il Sambiase ha disinnescato in due tempi il penalty di Fioretti (terzo errore dal dischetto giallorosso in 6 partite dopo Umbaca e Gaudio), mantenendo in equilibrio il risultato fino al gol di Mandarano, a 10′ dal termine.