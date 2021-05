Da Verona: Aglietti ed il Chievo più lontani, tra le ipotesi future c’è anche la Reggina

“Rinnovo in salita”. Questo il titolo dell’edizione online dell’Arena, in merito al futuro di Alfredo Aglietti sulla panchina del Chievo. Per il secondo anno consecutivo, il 50enne allenatore toscano ha portato i clivensi ai playoff, senza però riuscire nell’impresa compiuta due anni addietro con l’Hellas.

Secondo i colleghi veneti, l’ex attaccante interessa a parecchi club cadetti, Reggina compresa. “La Spal- si legge-verso Aglietti un’occhiata l’ha già lanciata, così come la Reggina dov’è già stato da giocatore e decisa ad allestire un organico di qualità. Vacante pure il posto a Frosinone che non dovrebbe andare avanti con Grosso, così come quello del Venezia visto che Zanetti è destinato al piano superiore. Potenziale candidato per molte piazze Aglietti, anche il Crotone che si separerà da Cosmi o il quasi retrocesso Benevento che di certo non continuerà con Inzaghi. Solo finestre aperte per adesso”.