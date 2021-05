Basket, la Pallacanestro Viola batte Avellino in gara 1 dei playout

Nel primo quarto ritmi bassi e polveri leggermente bagnate in attacco per entrambe le compagini. A partire dal secondo quarto comincia a giganteggiare Yande Fall al centro dell’area, ben servito dai compagni di squadra. La prestazione maiuscola del centro senegalese mette subito in difficoltà i lunghi avversari che accumulano falli. Nell’ultimo quarto Avellono parte subito forte, riuscendo a ricucire uno svantaggio molto importante fin quasi a riaprire la partita. La reazione di Barrile e compagni però è importante e decisiva per le sorti del match. Due bombe di genovese e Gobbato rimettono in carreggiata il match e la Viola riesce a tenere il vantaggio di una decina di punti fino alla Sirena finale. Adesso gli uomini di coach Bolignano hanno 48 ore prima della prossima decisiva sfida al Pala Calafiore martedì alle 18.

Ultime News