Accadde oggi: Di Michele-Bonazzoli, per la Reggina prima vittoria in A sulla Juventus

17 maggio 2003, penultima giornata serie A.

La Reggina di De Canio, invischiata in piena lotta per non retrocedere, deve a tutti i costi battere la Juve per coronare una splendida rincorsa che le garantirebbe la terza stagione in A. Il Granillo accoglie la “Vecchia signora” con l’entusiasmo di un catino esaurito in ogni ordine di posto (nella foto, la Curva Sud così come si presentava quel giorno), l’atmosfera è elettrica. Già campioni d’Italia, e con la testa alla finale di Champion’s League che li vedrà sfidare il Milan all’Old Trafford di Manchester, i bianconeri scendono in campo imbottiti di seconde linee.

La differenza di stimoli, fa pendere l’ago della bilancia dalla parte degli amaranto, che sbloccano il risultato dopo 17 minuti con Di Michele. La risposta dei campioni d’Italia arriva al 23′ con Zalayeta, che gela il Granillo complice uno sfortunatissimo intervento di Belardi, ma al 51′ Bonazzoli fa tornare il sereno sullo Stretto, mettendo alle spalle di Chimenti (Buffon era stato sostituito da poco, per un problema alla spalla) con una poderosa incornata.

Reggina 2 Juventus 1, è la prima vittoria in campionato degli amaranto contro l’undici torinese. Vargas e compagni centreranno la salvezza qualche settimana più tardi, nello spareggio Bergamo, ma questa è un’altra storia…

Di seguito, il tabellino del match.

SERIE A 2002/2003, 16^ giornata di ritorno (17/5/2003)

REGGINA-JUVENTUS 2-1

Reggina: Belardi; Jiranek, Vargas, Franceschini; Diana, Mozart, Paredes, Nakamura (18’st Morabito), Falsini; Di Michele (41’st Mesto), Bonazzoli 6.5 (26’st Bogdani 6).

In panchina: Lejsal, Rastelli, Cozza, Veron. Allenatore: De Canio

Juventus: Buffon (3’st Chimenti); Zenoni, Iuliano, Montero, Pessotto; Camoranesi (11’st Olivera), Conte, Fresi, Paro (26’st Zambrotta); Zalayeta, Di Vaio.

In panchina: Birindelli, Gastaldello, Pedersoli, Davids. Allenatore: Lippi

Arbitro: Paparesta di Bari

Reti: 19’pt Di Michele, 24’pt Zalayeta, 6’st Bonazzoli.

Note- Spettatori 28.000 circa, stadio Granillo letteralmente esaurito. Angoli 8-4 per la Reggina. Recupero: 0′; 2′.