Serie D, 29^ giornata: il San Luca blocca la capolista, Cittanovese sconfitta a Castrovillari

In vetta pareggiano le due di Messina, ne approfitta la Gelbison che si porta a -4 dal primo posto; in coda Cittanovese quintultima, il Castrovillari opera il sorpasso

Solo sei delle nove partite del 29° turno del Girone I di Serie D si sono regolarmente disputate; rinviate causa Covid le gare del Roccella contro il Biancavilla e del Rende in casa del Santa Maria del Cilento (oltre a Dattilo-Sant’Agata). Il San Luca va vicino a fare lo sgambetto alla capolista Messina, trovando il vantaggio nel primo tempo con Greco; nella ripresa la squadra di Cozza non riesce a chiudere la gara e gli ospiti trovano con Bollino la rete del pari. San Luca sempre quarto ma adesso il terzo posto è più lontano, a causa del successo della Gelbison che piega il Rotonda e si porta a -4 dalla vetta, raggiungendo in seconda posizione il Messina FC, bloccato in casa dall’Acireale. Sconfitta pesante per la Cittanovese nel derby calabrese contro il Castrovillari: i giallorossi incassano nella ripresa le reti di Bonanno e Ielo, scivolando al quintultimo posto e subendo il sorpasso proprio da parte dei Lupi del Pollino. Pari gli altri due scontri salvezza, tra Troina e Licata e tra Paternò e Marina di Ragusa.

SERIE D GIRONE I – 29^ giornata

Castrovillari-Cittanovese 2-0

Dattilo-Città di Sant’Agata rinviata

Gelbison-Rotonda 1-0

FC Messina-Acireale 1-1

Paternò-Marina di Ragusa 1-1

Roccella-Biancavilla rinviata

San Luca-ACR Messina 1-1

Santa Maria del Cilento-Rende rinviata

Troina-Licata 1-1

Classifica

61 ACR Messina

57 FC Messina

57 Gelbison

49 San Luca

46 Acireale*

42 Rotonda*

39 Dattilo**

38 Biancavilla (-1)*

37 Licata*

35 Paternò

35 Troina

34 Castrovillari

34 Santa Maria del Cilento**

33 Cittanovese

30 Rende*

29 Città di Sant’Agata*

24 Marina di Ragusa*

15 Roccella*

*una partita in meno

**due partite in meno