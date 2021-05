Eccellenza, Soriano-Scalea 2-1: il tabellino del match

Prima gioia in campionato per il Soriano che batte lo Scalea grazie alle reti di Figliomeni e Tozzo intervallate dal pareggio momentaneo di Richella. Questo il tabellino del match:

SORIANO-SCALEA 2-1

SORIANO: Stillitano; Mangano, Romeo, Percopo, Bardari, Traorè; Tozzo (38’ st Armignacca), Greco, Criniti; Santaguida (41’ st Filardo), Figliomeni. A disp. Nania, Nesci, Gambino, Romagnino, Prestanicola, Saccà, Capellupo. All. Parentela

SCALEA: Ramunno; Maceri, Bertini, Caruso, Pizzoleo; Richella, Bruzzese, Riccardi (36’ st Lavecchia); Curcio, Musso (10’ st Tricoli), Angotti. A disp. Martino, Ramundo, Castellano, Benanti, Barbu, Canale. All. Gregorace

ARBITRO: Pasquale Gatto di Lamezia (assistenti Paolo Romeo di Reggio Calabria e Angelo Celestino di Reggio Calabria

MARCATORI: 1’ Figliomeni (SO), 6’ Richella (SC), 14’ st Tozzo (SO)

NOTE: Ammoniti: Bardari (SO), Romeo (SO), Santaguida (SO), Parentela (SO), Ramunno (SC), Caruso (SC), Zaccone (SC) dirigente. Espulso Bertini per doppia ammonizione. Angoli: 2-5