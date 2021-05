Eccellenza, Reggiomediterranea indenne a Lamezia: il commento di Rnp

Termina 0-0 il match d’Eccellenza tra Vigor Lamezia e Reggiomediterranea. Nonostante le numerose occasioni da goal create, la squadra di casa manca l’appuntamento con la terza vittoria consecutiva. Una Reggiomediterranea attendista quella vista nella prima frazione, schiacciata dal pressing e dal gioco dei lametini. Gli uomini di mister Vargas provano a rendersi pericolosi al minuto 25’ con l’ottima sponda di Foderaro che serve al centro dell’area Haberkon, ma l’attaccante biancoverde da pochi passi calcia al lato. La Reggiomediterranea prova ad impensierire l’estremo difensore lametino al 39’ con Lancioni su calcio piazzato, ma la punizione dell’argentino finisce alta sopra la traversa. A ridosso dell’intervallo sono ancora una volta gli uomini di casa propositivi, con Haberkon che di testa non riesce ad indirizzare verso la porta il cross tagliato di Paviglianiti.

Nel secondo tempo Misiti cambia l’impostazione tattica della Reggiomediterranea mandando subito in campo Dalloro e Pitasi al posto di Stefanazzi e Maugeri, ma la Vigor sfiora il goal del vantaggio dopo soli 30 secondi dall’ingresso in campo con Foderaro. Al 54’ però è la Reggiomediterranea a rendersi pericolosa. Dalloro recupera un ottimo pallone a centrocampo e serve in profondità il neoentrato Saba, ma Gentile è attento e neutralizza la potenziale occasione da rete. Da qui in avanti sono i padroni di casa a fare la partita, tenendo il pallino del gioco e costringendo gli amaranto a rintanarsi nella propria metà campo. Numerose sono le azioni per i biancoverdi, che sfiorano al 94’ il goal vittoria con Zuppardo che per poco di testa non trova l’impatto giusto con il pallone sul preciso traversone di Martinez.

Santo Romeo