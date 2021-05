Eccellenza, doppia rimonta di un indomito Locri a Sersale: il commento di RNP

ECCELLENZA – 6^ giornata

Sersale-Locri 2-2

Altalena di emozioni allo stadio “Ferrarizzi” di Sersale, con un match, ricco di colpi di scena, che vede il Locri tirare fuori una grande forza d’animo, rimontare il doppio svantaggio e accarezzare il successo.

Sulla panchina del Cavallo Alato fa il suo debutto mister Renato Mancini, coincidenza vuole che ciò avvenga proprio nello stadio che lo ha visto grande protagonista nel recente passato, con i giallorossi portati alcune stagioni fa in Serie D. Parte bene il Locri che, obbligato dalla classifica a puntare alla vittoria ad ogni costo, preme con insistenza senza tuttavia riuscire a creare concreti pericoli dalle parti di Parrottino; la sterile pressione amaranto dura fino alla mezz’ora, quando il Sersale, sugli sviluppi di una punizione, approfitta di un’uscita incerta di Zampaglione trovando con Caliò il vantaggio. Il Locri subisce il contraccolpo e ad un minuto dal riposo incassa il secondo gol, ancora ad opera di Caliò, il quale su un tiro-cross trova una deviazione decisiva che mette fuori causa il giovane portiere ospite.

In avvio di ripresa mister Mancini ridisegna la squadra operando un triplo cambio. Tra i subentrati c’è uno spumeggiante e incontenibile Gueye: l’ex bomber del Trebisacce al 6′ mette a ferro e fuoco la corsia mancina, dal fondo pesca l’accorrente Pagano che scarica di potenza un fendente in fondo alla rete, riaprendo il match. Si tratta del preludio ad un secondo tempo di elevata intensità. La squadra di Mancini preme a caccia del pari ma a metà tempo, una trattenuta in area amaranto viene punita con il rigore per il Sersale: Leta calcia e Zampaglione respinge, riscattando così l’errore sul primo gol giallorosso. Scampato il pericolo, il Locri ci crede ancora di più e alla mezz’ora Siracusa crossa per l’incornata perfetta e vincente di Catania che fa 2-2. Cinque minuti più tardi Gueye ha l’occasione d’oro per ribaltare la partita e ridisegnare la classifica: rigore per gli amaranto, Parrottino non vuole essere da meno rispetto al dirimpettaio Zampaglione e respinge il tiro. La sfida resta vibrante e intensa fino alla fine, con entrambe le squadre a caccia del successo ma al triplice fischio sarà un punto per parte, con il Sersale raggiunto in testa dal Sambiase e il Locri ancora in corsa per il quarto posto, distante due punti.