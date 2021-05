Eccellenza, 6^ giornata: Reggiomed pari a Lamezia, doppia rimonta del Locri a Sersale

Tutto rimandato agli ultimi 90′ nel mini campionato di Eccellenza, con tre squadre a giocarsi il primato e altre tre in corsa per il quarto posto. La Reggiomediterranea ferma sullo 0-0 la Vigor Lamezia, pericolosa in più circostanze; la squadra di mister Misiti resiste al maggior pressione della formazione di Vargas uscendo indenne dal “D’Ippolito”, sprecando a sua volta almeno tre ottime palle-gol. Rimonta stoica del Locri a Sersale: sotto di due reti all’intervallo, firmate entrambe da Caliò, la squadra amaranto accorcia con Pagano; il giovane Zampaglione para un rigore di Leta e Catania poco dopo firma il 2-2; Gueye dal dischetto potrebbe effettuare il sorpasso ma Parrottino lo ipnotizza. La Palmese resiste in casa del Sambiase fino a 10′ dal termine, quando Mandarano trova un gol che proietta la squadra di Fanello in vetta con il Sersale. Reazione d’orgoglio del Soriano che trova i suoi primi punti battendo per 2-1 lo Scalea, la decide Tozzo nella ripresa.

ECCELLENZA – 6^ giornata

Sambiase-Palmese 1-0 (Mandarano)

Sersale-Locri 2-2 (Caliò, Caliò, Pagano, Catania)

Soriano-Scalea 2-1 (Figliomeni, Richella, Tozzo)

Vigor Lamezia-Reggiomediterranea 0-0

Classifica

12 Sambiase

12 Sersale

11 Vigor Lamezia

8 Reggiomediterranea

8 Scalea

6 Locri

4 Palmese

3 Soriano