Da Modena: “In caso di nuova proprietà, c’è il nome di Taibi come dg”

Massimo Taibi nel mirino del ‘nuovo’ Modena? La notizia, arriva direttamente dalla città emiliana.

“La famiglia Rivetti-si legge sul portale lapressa.it- già proprietaria del marchio Stone Island e ora socia Moncler, avrebbe già manifestato l’intenzione di acquistare la maggioranza della società. La trattativa sarebbe a buon punto, ci sarebbero preliminari firmati, accordi solo da eseguire; addirittura, per confermare la bontà della trattativa, la nuova proprietà avrebbe pronta la squadra di governo; sono stati indicati i nominativi di Massimo Taibi come prossimo direttore generale, di Davide Vaira quale direttore sportivo, e di Attilio Tesser in panchina, oltre a corposi investimenti in denaro per potenziare la squadra, in qualunque categoria si troverà dopo i playoff”.

Secondo la Gazzetta del Sud invece, il nome del ds amaranto farebbe gola anche ad altri club, tra B e Lega Pro. “Il diretto interessato- si legge-autore fin qui di un grande lavoro con il club dello Stretto, in questi giorni incontrerà il Presidente Gallo, al quale, con ogni probabilità, ribadirà l’intenzione di restare in amaranto per il quarto anno di fila, a patto però che dall’altra parte ci sia lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di proseguire”.