Accadde oggi: Cosenza ’99, qui si fa la storia…

16 maggio 1999, serie B, 15esima giornata di ritorno. Dopo lo 0-0 casalingo nello scontro diretto con l’Atalanta, la Reggina ha una sola possibilità di restare veramente agganciata al treno promozione: vincere il derby in casa del Cosenza.

Impresa tutt’altro che facile, in quanto la vittoria in casa dei silani manca dal lontanissimo 1965, ed i rossoblù allenati da De Vecchi si trovano con l’acqua alla gola a causa di una classifica quanto mai deficitaria. Reggio Calabria tuttavia ci crede, a spingere l’undici di Bolchi ci sono quasi 3.000 reggini, che riempiono il settore ospiti del San Vito in ogni ordine di posto.

La strada si mette ulteriormente in salita a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Ciccio Cozza, ma nel secondo tempo il derby si colora d’amaranto. Al 69′ Possanzini trasforma un calcio di rigore concesso per atterramento ai danni dello stesso attaccante (l’ex Varese, a dir la verità, si era visto parare la prima esecuzione dagli undici metri, ma per fortuna della Reggina il direttore di gara decise di far ripetere tutto, a causa dell’ingresso in area di alcuni difensori locali, prima che il penalty venisse calciato), mentre all’87’ Firmani, complice una deviazione, timbra il raddoppio al termine di una azione insistita, scandita dagli “olè” dei reggini al seguito. Il gol a tempo già scaduto di Montalbano, serve solo per le statistiche: Cosenza 1 Reggina 2, il sogno continua…

Di seguito, il tabellino di quel derby.

SERIE B 98/99, 34^ GIORNATA (16/5/1999)

Cosenza-Reggina 1-2

Cosenza-Reggina 1-2

Cosenza: Ripa, Paschetta, Montalbano, Malagò, Colle, Toscano (65′ Fini-74′ Zhabov), Moscardi, Manicone, Manfredini, Apa (77′ Riccio), Tatti. Allenatore: De Vecchi.

Reggina: Orlandoni, Ziliani, Sussi, Di Sole, Martino (48′ Pinciarelli), Giacchetta, Poli, Cozza, Firmani, Artico (60′ Briano), Possanzini (85′ Cirillo). Allenatore: Bolchi.

Arbitro: Rosetti di Torino.

Marcatori: 71′ rig. Possanzini (R), 88′ aut. Paschetta (R), 90′ Montalbano (C).

Note-Spettatori 9.456, settore ospiti gremito in ogni ordine di posto. Ammoniti: Di Sole (R), Paschetta (C), Possanzini (R), Giacchetta (R), Malagò (C). Espulsi: Al 54′ Cozza (R), all’83’ Moscardi (C).