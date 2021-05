Reggina, le pagelle della stagione: troppe incertezze condizionano il rendimento di Plizzari

Alcuni errori decisivi per il giovane talento del Milan

A stagione regolare conclusa, è il tempo opportuno per giudizi e analisi sul rendimento dei calciatori della Reggina in questo torneo di B.

Alessandro Plizzari – Giunto a Reggio Calabria in prestito dal Milan, dopo la stagione di Trapani, l’estremo difensore Plizzari non ripaga le attese riposte nel suo potenziale talento. La collezione di incertezze specie nella prima parte della stagione, condizionano il rendimento complessivo del giovane portiere. Dall’errore (ininfluente) nel match casalingo contro il Pescara vinto dalla Reggina alla seconda giornata, a quelli decisivi e a tratti incredibili a Vicenza e al Granillo contro il Cittadella. Per lui 10 gare e 16 gol incassati. Voto 5

Vin.ie.