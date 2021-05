Viola, Bolignano: “Sarà un playout agguerrito, i ragazzi sono vogliosi e pronti”

In marcia verso la salvezza. Vigilia di playout per la Viola, che domani affronterà in casa Avellino.

“Mi aspetto un playout agguerrito- ha dichiarato coach Domenico Bolignano ai microfoni dell’ufficio stampa nerarancio- sia noi che Avellino ci siamo conquistati questa possibilità senza retrocedere direttamente. E’ ovvio che da parte di entrambe le squadre ci sarà tanta voglia di far bene, questo è normale. Avellino è una squadra intensa, che ha avuto una evoluzione importante. Mi aspetto una squadra che venga qui pronta e determinata, sapendo che può giocare senza grossa pressione addosso”.

Nelle fila reggine, l’obiettivo è quello di non vanificare il percorso recente. “Noi abbiamo lavorato benissimo in questa settimana- ha proseguito Bolignano-, i ragazzi sono vogliosi e pronti. Ci siamo conquistati la possibilità di giocare la prima gara e la ‘bella’ in casa, quindi vogliamo dare continuità a quanto fatto nell’ultima parte del campionato”.