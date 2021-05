Serie B, lunedì le semifinali playoff: programma ed arbitri

Ultime News

Tre stagioni in riva allo Stretto ed altrettante salvezze conquistate, con quella della stagione 2006/07 rimasta nella storia della Reggina e del calcio in generale. Walter Mazzarri è tra gli allenatori più iconici della storia...

Sotto la sua gestione, dieci anni fa, la Reggina andò ad un passo dal ritorno in massima serie, vedendo sfumare il sogno nelle ultime battute della semifinale playoff giocata al Piola di Novara. Gianluca Atzori, intervistato da...

Testa, gambe e muscoli. Andrea Santisi, preparatore atletico della ReggioMediterranea, fa il punto della situazione in merito allo status fisico degli amaranto. “Al momento stiamo molto bene-ha dichiarato ai microfoni del...

Viola

In marcia verso la salvezza. Vigilia di playout per la Viola, che domani affronterà in casa Avellino. “Mi aspetto un playout agguerrito- ha dichiarato coach Domenico Bolignano ai microfoni dell’ufficio stampa...