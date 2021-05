ReggioMed., Santisi: “I ragazzi hanno forza ed intensità, qui ho trovato la stessa famiglia di sempre…”

Testa, gambe e muscoli. Andrea Santisi, preparatore atletico della ReggioMediterranea, fa il punto della situazione in merito allo status fisico degli amaranto. “Al momento stiamo molto bene-ha dichiarato ai microfoni del club di Croce Valanidi- si è visto domenica scorsa e lo vediamo col mister tutta la settimana. I ragazzi stanno mettendo forza ed intensità. Molte squadre nelle prime giornate hanno avuto qualche difficoltà, adesso, passate cinque partite, qualcuna è già arrivata al top. Le partite si sono fatte toste, vediamo la nostra condizione atletica a che punto potrà arrivare”.

Sul proprio percorso. “Sono qui dal 2014. Ho fatto il settore giovanile e poi ho collaborato in Eccellenza con il professor D’Ascola ed il professor Brancati. Successivamente sono andato via per scelte personali, ma quando sono tornato ho trovato lo stesso ambiente familiare di sempre, composto da persone sempre presenti che non fanno mai mancare nulla”.