Reggina, per Folorunsho possibile futuro in Campania

Sono davvero ridotte al lumicino, le possibilità di rivedere il numero 90 in amaranto anche nella stagione 2021/2022.

Un grande girone di ritorno, per quello che a conti fatti è stato il capocannoniere amaranto insieme a Montalto. Sarà difficilissimo, rivedere Michael Folorunsho con la maglia della Reggina anche nella stagione 2021/2022.

Su “The Mask”, il cui cartellino è di proprietà del Napoli, si era già mosso il Genoa qualche mese addietro. Stando a quanto riportato da tuttob.com., l’ultima pretendente si chiama Benevento: i sanniti si trovano al terzultimo posto in serie A, anche se una vittoria col Crotone li potrebbe portare a giocarsi il tutto per tutto in casa del Toro, all’ultima giornata.