Reggina, le pagelle della stagione: per Montalto 6 gol e impatto decisivo

A stagione regolare conclusa, è il tempo opportuno per giudizi e analisi sul rendimento dei calciatori della Reggina in questo torneo di B.

Adriano Montalto – Dopo l’ottima stagione a Terni e la parentesi di Bari, l’attaccante siciliano arrivato a gennaio come rinforzo del reparto offensivo della Reggina non tradisce le attese. Sei reti in 16 presenze, subito impatto decisivo per Montalto che sin dal suo debutto dimostra di avere tutte le caratteristiche dell’attaccante di razza. Gioca tra le linee, chiama la verticalizzazione, “sente” la porta trovando spesso la posizione giusta per battere a rete. E quando non trova la via del gol cerca sempre la giocata per la squadra: pochi passaggi a vuoto, qualche infortunio, ma rendimento complessivo assolutamente positivo. Voto 6,5

Vin.ie.