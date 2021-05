Reggina, le pagelle della stagione: Guarna non ripete l’annata della promozione

9 gol subiti in otto gare per l'esperto portiere

A stagione regolare conclusa, è il tempo opportuno per giudizi e analisi sul rendimento dei calciatori della Reggina in questo torneo di B.

Enrico Guarna – Protagonista tra i pali amaranto nella splendida cavalcata promozione, l’esperto portiere Guarna non ha ripetuto l’annata precedente. Chiamato più volte in causa per sostituire il giovane Alessandro Plizzari, partito da titolare nelle gerarchie, l’ex numero uno del Bari ha collezionato alcune incertezze e insicurezze che ne hanno condizionato il rendimento nel girone di andata. 8 partite e 9 reti incassate con alcuni errori (vedi Empoli) non accettabili per un portiere del suo livello. Voto 5,5

vin.ie.