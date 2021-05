Reggina, Edera dopo l’operazione: ”Grazie a tutti per i bellissimi messaggi”

Qualche giorno addietro il fratello Stefano aveva scritto apertamente ai tifosi, nella giornata di ieri Simone Edera è finito sotto ai ferri per sottoporsi ad un’operazione dopo il brutto infortunio rimediato qualche settimana fa nella gara contro il Lecce al ‘Via del Mare’. Tanta sfortuna per il talentuoso esterno di proprietà del Torino, uscito in lacrime in barella appena tre minuti dopo aver siglato la rete del vantaggio.

‘Rottura tendine rotuleo, crociato e collaterale mediale’ è stata la diagnosi annunciata via social dal fratello stesso, il quale annunciò anche un’immediata operazione a Bologna, così come è stato. ”Intervento andato benissimo”, fa sapere via social il 24enne giunto in prestito alla Reggina nel mercato invernale, che ci tiene a ringraziare i tifosi amaranto per i tanti messaggi di sostegno.

Un’istantanea che immortala la gamba destra totalmente fasciata e distesa su un letto di ospedale, una frase a corredo che la dice lunga sulle sue motivazioni. ”La sofferenza ci renderà più forti”, scrive Edera, al quale auguriamo una pronta guarigione.