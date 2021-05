Quale destino per l’Italia a Euro 2021?

21 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte: questo l’attuale ruolino di marcia dell’Italia di Mancini, che tra meno di un mese sarà impegnata a Euro 2021. Una forza della natura (sportiva), questa Nazionale, che battendo la Lituania nel corso dell’ultima gara valida per le Qualificazioni mondiali ha ottenuto il 25° risultato utile consecutivo, agganciando Marcello Lippi e mettendo nel mirino Vittorio Pozzo a quota 30. Gli azzurri hanno segnato un totale di 6 gol nelle ultime 3 partite, non prendono gol da ben 605 minuti e vogliono recitare un ruolo di assoluti protagonisti all’Europeo già a partire dall’11 giugno durante la gara inaugurale contro la Turchia, non prima però di essersi sbarazzati in amichevole di San Marino e Repubblica Ceca. E considerando gli importanti numeri sin qui snocciolati, l’Italia ha tutte le carte di regola per poter recitare un ruolo di assoluta protagonista! Attenzione però: questi numeri importanti dovranno essere accompagnati da prestazioni altrettanto importanti contro Turchia, Galles e Svizzera, altrimenti non avranno più alcun valore, se non di tipo statistico.

Compattezza e tanta qualità in campo

L’Italia di Mancini, che sta stupendo il popolo del calcio grazie anche alle oltre 66 reti realizzate da parte di 28 marcatori diversi, ha grandissime possibilità di ben figurare a Euro 2021, non solo perché in campo si dimostra sempre compatta, ma soprattutto perché i giocatori che scendono in campo sono di ottima qualità. Disporre di un centrocampo con Verratti, Barella e Jorginho, tanto per fare un esempio, non è da tutti, o almeno non è da tutte le Nazionali che proveranno a imporsi nel corso della competizione europea più entusiasmante degli ultimi anni. Ecco una possibile motivazione del perché le scommesse sugli Europei 2021 mettono l’Italia tra le favorite per la vittoria finale. Ovviamente questa non è l’unica motivazione; forse gli Azzurri non disporranno di attaccanti come quelli (devastanti) che può vantare la Nazionale belga, su tutti l’imprendibile Lukaku, ma in rosa hanno comunque fondamentali “bocche da fuoco” come Immobile, Insigne e Belotti che sanno anche sacrificarsi quando la squadra viene attaccata. E non è cosa da poco, perché se tutti in campo continueranno a fare la loro parte come accaduto fin ora, ossia curando al dettaglio la fase difensiva, ecco che il cammino dell’Italia verso la vittoria di Euro 2021 potrebbe essere tutto in discesa. Anche se una formazione come il Belgio sulla carta ha più qualità dell’Italia non ha però lo stesso spirito di sacrificio, così come non lo ha nemmeno la fortissima Francia di Mbappé. Ecco la carta in più, ovvero la forza del gruppo, che l’Italia può e deve giocare per sbarazzarsi di queste due agguerrite avversarie se vorrà regalare a tutti noi la gioia di un’estate italiana. Onestamente ne avremmo davvero bisogno!

Partire bene per non fermarsi più

Lo abbiamo già accennato, ma è venuto il momento di approfondire: superare nel Gruppo A Turchia, Galles e Svizzera, e farlo attraverso prestazioni importanti, è il miglior modo che ha l’Italia per non fermarsi più. Sembra assurdo da dire ma le insidie maggiori sono all’inizio di ogni Europeo: non approcciare con la giusta determinazione una competizione intensa e complicata come Euro 2021 fin dalle sue battute iniziali potrebbe risultare fatale agli Azzurri. E se anche i numeri sono importanti e confortanti, sarebbe meglio evitare una Caporetto sportiva come quella della Nazionale di Ventura per mano della Svezia.