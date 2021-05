Ex amaranto, Atzori sulle neopromose: “Empoli, il capolavoro della società. Salernitana, che bella sorpresa…”

Sotto la sua gestione, dieci anni fa, la Reggina andò ad un passo dal ritorno in massima serie, vedendo sfumare il sogno nelle ultime battute della semifinale playoff giocata al Piola di Novara. Gianluca Atzori, intervistato da tmw Radio, ha detto la sua sulla volata playoff di quest’anno.

“Sulla carta è Monza-Lecce- si legge su pianetalecce.it-ma ogni anno ci riserva sempre sorprese grossissime. Non mi meraviglierei, non c’è niente di scritto. Mi auguro ci sia un bello spettacolo e che vinca chi se lo merita”.

Sulle promozioni di Empoli e Salernitana. “Ad Empoli grande lavoro della società, sanno come si fa ad andare in Serie A. Quest’anno oltre che la squadra avevano anche in panchina un buon allenatore: per scaramanzia non lo dicevano ma erano destinati a questo. La Salernitana, sì, è stata una sorpresa. Non pensavo, invece hanno tirato fuori tutte le energie di Castori. Quanto hanno ottenuto lo ritrovo nel carattere del loro allenatore”.