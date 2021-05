Serie D girone I, 29^ giornata: programma ed arbitri

Ultime News

Archiviata la stagione 2020/2021 è tempo di bilanci in casa Reggina. Tra i tanti fattori che hanno contribuito alla decisiva inversione di rotta nella seconda parte di stagione, c’è sicuramente l’arrivo nel mercato di...

Un pizzico di rammarico per la conclusione, ma la stagione degli amaranto va salutata col sorriso. Questo il pensiero di capitan Loiacono, intervistato dai colleghi di tuttob.com. “La partita col Frosinone? Ci tenevamo a...

Le scuse non bastano. Nonostante abbia promesso un futuro che rivedrà i tifosi rossoblù nuovamente orgogliosi della propria squadra (clicca qui), il patron Eugenio Guarascio è entrato come non mai nel mirino delle critiche. I...