Serie B, un po’ di Reggina nella Top 11 de La Giovane Italia

Da parecchi anni il campionato di Serie B si distingue per l’utilizzo di tanti giovani calciatori, tra conferme e debutti. Anche quest’anno, gli atleti in età verde sono stati parecchi e molti di essi hanno anche avuto un’incisività notevole nelle rispettive squadre di appartenenza, tanto da mettersi in vetrina in ottica futura. A seguirli, in particolar modo sono stati i colleghi de La Giovane Italia, i quali hanno stilato la Top 11 dell’edizione 2020/21 del campionato di Serie B, con tanto di panchina. Al suo interno vi è anche un po’ di Reggina, con la presenza di Enrico Delprato, tra i punti fermi della difesa della Nazionale U21 nonché tra i giovani distintisi in questa stagione in cadetteria. Grande duttilità per il classe ’99 di proprietà dell’Atalanta, il quale ha totalizzato 26 presenze ed un assist nella regular season da poco conclusasi. Di seguito, tutti i giovani giocatori di B scelti da La Giovane Italia:

TOP 11

Marco Carnesecchi (Cremonese); Raoul Bellanova (Pescara), Samuele Birindelli (Pisa), Enrico Delprato (Reggina), Luca Ranieri (Spal); Samuele Ricci (Empoli), Davide Frattesi (Monza), Salvatore Esposito (Spal); Sebastiano Esposito (Venezia), Frank Tsadjout (Cittadella), Gabriele Gori (Vicenza).

PANCHINA

Michele Cerofolini, Marco Sala (Spal), Fabiano Parisi (Empoli), Nadir Zortea (Cremonese), Caleb Okoli (Spal), Marco Brescianini (Virtus Entella), Mattia Viviani (Chievo), Gianluca Gaetano (Cremonese), Fabrizio Caligara (Ascoli), Marco Olivieri (Empoli), Gianmarco Cangiano (Ascoli).