Reggiomediterranea, Crupi: “Qui mi sento in famiglia, a Lamezia daremo battaglia”

Mancano solo due gare al termine del mini torneo di Eccellenza e la Reggiomediterranea, reduce da due sconfitte di misura, si appresta ad affrontare la Vigor Lamezia che pare aver trovato la quadratura del cerchio, riuscendo ad inanellare prestazioni e successi.

A pochi giorni dal match di Lamezia, il tecnico in seconda degli amaranto, Fabio Crupi, ha espresso il proprio pensiero in un’intervista rilasciata ai canali social del club: “Gli ultimi 180′ andranno a delineare la griglia playoff, sappiamo bene quanto sia importante arrivare più in alto possibile per giocare il maggior numero di gare interne, sarà un grande vantaggio. I playoff fanno storia a sé, possono rivelarsi armi a doppio taglio, vanno affrontati con il giusto piglio.”

Dopo due sconfitte senza reti all’attivo, contro la Vigor sarà necessario, per prima cosa, tornare a gonfiare la rete; così mister Crupi al riguardo: “I ragazzi stanno bene, il problema della mancanza di gol nelle ultime partite è risolvibile; domenica andranno in campo molto concentrati, proprio per ritrovare il gol che ci è mancato ultimamente, per sfortuna o per altre situazioni di gioco. Siamo pronti per la dura battaglia di domenica, il tasso tecnico, sia nostro che loro, è molto elevato; lotteremo su ogni pallone, è la nostra principale caratteristica, non servono ulteriori stimoli, lasceremo parlare il campo, sono certo che faremo bene.”

Il legame tra mister Crupi e la Reggiomediterranea parte da lontano, si è interrotto per un po’, con le sue esperienze alla guida di squadre quali Scillese e San Giorgio, per poi riprendere, più solido che mai: “La Reggiomediterranea per me è una famiglia, le sensazioni che provo indossando questi colori non le ho mai provati con altre squadre, nonostante siano state importanti esperienze. Sono tornato qui per dare il mio contributo, sento che quest’anno sarà la volta buona, ci sono tutte le condizioni per riuscirci; alle nostre spalle c’è una società che ci supporta, il ds Praticò ha costruito una squadra che ci ha messo nelle condizioni di lavorare al meglio.”