Reggina, Loiacono: “Con Baroni abbiamo cambiato marcia. Sapevamo di essere forti…”

Un pizzico di rammarico per la conclusione, ma la stagione degli amaranto va salutata col sorriso. Questo il pensiero di capitan Loiacono, intervistato dai colleghi di tuttob.com. “La partita col Frosinone? Ci tenevamo a vincere per chiudere bene una stagione strepitosa-ha esordito il difensore-. Certo, avremmo potuto fare meglio ma siamo arrivati in fondo a corto di energie fisiche e mentali”.

Sulla risalita. “Con Baroni abbiamo cambiato marcia. La squadra ha fatto uno step importante sotto il profilo della maturità. Eppure in campionato eravamo partiti bene, poi però quelle 7 sconfitte su 8 gare disputate ci hanno fatto sprofondare in classifica. In cuor nostro, tuttavia, sapevamo di essere forti e che sarebbe bastato poco per risalire la china. Con impegno e costanza ci siamo riusciti”.

Cosa è mancato per arrivare ai playoff? “Un pizzico di fortuna. Soprattutto contro l’Ascoli e la Cremonese abbiamo perso per strada punti preziosi. Forse credendoci di più saremmo potuti andare a Lecce con un altro spirito… Fermo restando che acciuffare i playoff sarebbe dipeso anche dai concomitanti risultati delle altre squadre”.

Sul rendimento personale. “Nel complesso mi reputo soddisfatto. Ho totalizzato 30 presenze e talora ho avuto anche l’onore di indossare la fascia di capitano. Forse potevo fare meglio e giocare con un po’ più di continuità nell’ultimo scorcio del campionato”.