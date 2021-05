Reggina, il pagellone di Gazzetta del Sud: tre top player, delusione Menez

Bilancio di fine anno, sulle colonne di Gazzetta del Sud. Nell’edizione odierna, il quotidiano ha espresso giudizi e voti sui trenta calciatori che hanno composto l’organico amaranto da gennaio a maggio.

Sono tre, i calciatori che più di tutti hanno strappato la scena. “Degli undici acquisti di gennaio- si legge-, Nicolas è quello che più di tutti ha spostato gli equilibri. Rigori parati ed interventi decisivi, il brasiliano ha fatto spesso la differenza. La sorpresa più grande invece, si chiama Stavropoulos. Un arrivo a fari spenti e parecchie panchine che sembravano aprire la strada al dimenticatoio, prima di diventare un autentico baluardo difensivo. A completare il trio, il talento di Folorunsho. Anche per lui un avvio sotto tono, poi la fragorosa esplosione: gol, assiste prestazioni devastanti, a dispetto di un infortunio che ne ha “annacquato” il finale. Voto: 7.5″.

Sette in pagella, per sei elementi. “Nel girone di ritorno, Rivas ha trovato i primi centri in B, realizzando gol pesantissimi. Molto bene, anche la catena di sinistra: Di Chiara è cresciuto a dismisura, trovando continuità e ritmo, mentre per Liotti ed i suoi inserimenti letali parlano le cinque reti segnate. Crisetig ha acceso la luce della linea mediana, confermandosi elemento imprescindibile per tecnica e visione di gioco. In avanti, la rivincita di Montalto: si, il “tagliagole” in B può starci benissimo, come testimoniano i sei gol segnati da febbraio a maggio, Menzione speciale, anche per l’eterno German Denis. Alle soglie dei quaranta, El Tanque è riuscito a cancellare i rigori sbagliati contro Cosenza e Spal, segnando a Pescara il gol che ha dato la svolta al campionato e regalandosi contro Brescia e Chievo due perle di rara bellezza. Un esempio, per tutti”.

Bilancio ok (6.5) anche per Lakicevic, Crimi, Edera, Bellomo e Bianchi. Sufficienza piena invece, per capitan Loiacono, Cionek, Delprato e Situm, “la cui stagione è stata compromessa da infortuni e positivià al Covid. Riguardo il croato- si legge- resta comunque la sensazione che la Reggina abbia in rosa un esterno offensivo di grande livello”.

Rimandati e senza voto. “Sospeso il giudizio, sul giovanissimo Dalle Mura. Tra infortuni e mancato utilizzo, impossibile dare una valutazione completa anche nei casi di Faty, Chierico, Kinglsey, Micovschi, Petrelli, Rossi e Gasparetto”.

Il flop è Menez. “La stella di Menez (voto: 4.5) si è spenta troppo presto, i forfait hanno superato le presenze”. Insufficienze anche per Okwonkwo (5.5), Guarna e Plizzari (5).