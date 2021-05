Reggina, focus centrocampo: Crisetig e Bianchi imprescindibili

La Reggina ha da poco archiviato il campionato di Serie B per la stagione 2020/2021. Al netto del cambio alla guida tecnica e del nuovo modulo voluto da Baroni, la mediana amaranto ha sempre dimostrato di essere un reparto collaudato e di sicura affidabilità, anche durante la gestione Toscano. Non a caso, i due giocatori ad aver collezionato il maggior numero di presenze sono Lorenzo Crisetig (35) e Nicolò Bianchi (37), elementi imprescindibili nello scacchiere tattico della Reggina. Entrambi hanno realizzato due reti in questa stagione, mettendo a segno rispettivamente 4 e 2 assist per i compagni. Tra i tanti protagonisti del girone di ritorno amaranto c’è sicuramente anche Marco Crimi: il centrocampista messinese, arrivato a gennaio, ha messo al servizio della squadra la sua esperienza e la sua grinta, riuscendo a collezionare 16 presenze e una media di 4.4 contrasti vinti per partita. Nota di merito anche per l’ex capitano Francesco De Rose (10 presenze e un assist), passato al Palermo durante la finestra invernale di gennaio.

SCHEDA GIOCATORE: BIANCHI

PRESENZE: 37 (27 da TITOLARE)

GOAL: 2

ASSIST: 2

MINUTI COMPLESSIVI GIOCATI: 2.356’

MEDIA RECUPERI per PARTITA: 0.7

CONTRASTI VINTI PER PARTITA: 2.3

SCHEDA GIOCATORE: CRISETIG

PRESENZE: 35 (33 da TITOLARE)

GOAL: 2

ASSIST: 4

MINUTI COMPLESSIVI GIOCATI: 2.841’

MEDIA RECUPERI per PARTITA: 1.1

CONTRASTI VINTI PER PARTITA: 4.8

Santo Romeo