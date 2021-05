Reggina, Di Chiara: “Playoff, niente rimpianti. Ci riproveremo…”

“Sono felice di poter proseguire la carriera con questa maglia. Penso non ci siano problemi. Il mio futuro sarà ancora qui. E’ una città che mi ha dato tanto sotto tutti i punti di vista”. Così Gianluca Di Chiara, nell’intervista concessa alla Gazzetta del Sud.

“Abbiamo realizzato una seconda parte di stagione straordinaria- si legge-i numeri sono lì a testimoniarlo. Non possiamo che essere felici per aver raggiunto la salvezza con qualche turno d’anticipo. A dicembre occupavamo il terzultimo posto, niente rimpianti. E’ chiaro che avrebbe fatto piacere entrare nei playoff. Nei quattro match finali il dispendio è stato enorme, perché siamo scesi in campo ogni tre giorni. Ci proveremo ancora, la testa è già al nuovo campionato. Vogliamo migliorare il risultato di quest’anno, faremo tesoro degli errori ripartendo con grandi stimoli”.

Sul ruolo e sui sogni nel cassetto. “Mi adatto anche a fare l’esterno alto, anche se prediligo essere impiegato come difensore sinistro. Preferisco mettere gli altri nelle condizioni di segnare. Un giorno mi piacerebbe vestire la maglia amaranto in serie A”.

Sulle difficoltà incontrate da Menez. “Non sempre è stato al cento per cento, ma rimane un giocatore straordinario”.