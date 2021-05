Calciomercato Reggina: primi due nomi per la difesa amaranto

Agli albori del calciomercato, lontanissimi da trattative vere e proprie, le prime news sono da catalogare alla voce “rumors” e “possibili interessi”. Così a pochi giorni dalla conclusione della stagione calcistica di serie B e serie C (al netto dei giochi playoff e playout ancora in corso), anche in direzione Reggina possono registrarsi i primi accostamenti. Che è corretto ribadire, a scanso di equivoci, non sono assolutamente da considerarsi trattative. I primi due nomi accostati agli amaranto sono entrambi difensori: due profili differenti ma con caratteristiche fisiche simili.

Caleb Okoli, giovane (19 anni) talentuoso di proprietà dell’Atalanta, nell’ultima stagione alla Spal dove ha collezionato 16 presenze in campionato, mostrando grande atleticità e concentrazione in marcatura. Giocatore dai mezzi fisici notevoli, Okoli rientrerà alla base per fine prestito anche se è plausibile che, anche nella prossima stagione, venga girato in prestito per continuare la maturazione. La Spal ha manifestato la volontà di riottenere il calciatore anche per il prossimo campionato di B, ma non è detto che l’Atalanta possa scegliere per lui una diversa opzione. Reggina alla finestra (buono il feeling di Taibi con la società bergamasca, il prestito di Delprato un esempio concreto).

Il secondo nome è un profilo più esperto: Arlind Ajeti, 27enne difensore svizzero naturalizzato albanese, nell’ultima stagione alla Reggiana retrocessa da poco in serie C. Il suo contratto dovrebbe contenere una clausola che svincolerebbe il calciatore proprio in virtù della retrocessione. Ajeti vanta circa 40 presenze in serie A con Frosinone, Torino e Crotone, oltre alle esperienze nella massima serie svizzera con Basilea e Grasshoppers.

